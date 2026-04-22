США вперше представили дрон із Tomahawk і гігантським вітрилом заввишки 43 метри

22 квітня 2026, 14:07
На бортах встановлюватимуть пускові установки під такі ракети як Tomahawk, SM-2, SM-3, SM-6, Sea Sparrow, ESSM та ASROC.
Американська компанія Saildrone представила концепт нового великого морського безпілотника Spectre, який розробляють у двох версіях — із вітрилом (Silent Endurance) та без нього (Stealth Strike).
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
Головною особливістю платформи стане велика палуба, здатна вміщувати до 70 тонн вантажу. Також передбачається можливість встановлення двох вертикальних пускових установок Mk 70 із комірками Mk 41 для різних типів ракет, зокрема Tomahawk, що значно розширює бойові можливості дрона.
 
Версія з вітрилом висотою 43 метри забезпечує тихий рух і більшу дальність, однак робить апарат більш помітним. Водночас варіант без вітрила орієнтований на менш помітні бойові місії.
 
Довжина Spectre становить 52 метри, водотоннажність — близько 250 тонн, а максимальна швидкість — до 30 вузлів (55 км/год). Безпілотник оснащуватиметься комбінованою силовою установкою — електричними та дизельними двигунами, а також зможе використовувати силу вітру.
 
Очікується, що перші випробування дрона розпочнуться у 2027 році. Виробництво планують обмежити — компанія розраховує виготовляти до п’яти вітрил на рік, тоді як корпуси будуватиме Fincantieri Marinette Marine.
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється