США вперше представили дрон із Tomahawk і гігантським вітрилом заввишки 43 метри

Американська компанія Saildrone представила концепт нового великого морського безпілотника Spectre, який розробляють у двох версіях — із вітрилом (Silent Endurance) та без нього (Stealth Strike).

Головною особливістю платформи стане велика палуба, здатна вміщувати до 70 тонн вантажу. Також передбачається можливість встановлення двох вертикальних пускових установок Mk 70 із комірками Mk 41 для різних типів ракет, зокрема Tomahawk, що значно розширює бойові можливості дрона.

Версія з вітрилом висотою 43 метри забезпечує тихий рух і більшу дальність, однак робить апарат більш помітним. Водночас варіант без вітрила орієнтований на менш помітні бойові місії.

Довжина Spectre становить 52 метри, водотоннажність — близько 250 тонн, а максимальна швидкість — до 30 вузлів (55 км/год). Безпілотник оснащуватиметься комбінованою силовою установкою — електричними та дизельними двигунами, а також зможе використовувати силу вітру.

Очікується, що перші випробування дрона розпочнуться у 2027 році. Виробництво планують обмежити — компанія розраховує виготовляти до п’яти вітрил на рік, тоді як корпуси будуватиме Fincantieri Marinette Marine.