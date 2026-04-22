США готують "чорний список" союзників по НАТО, які не підтримали удар по Ірану

Адміністрація Трампа розробила негласний рейтинг союзників по НАТО, розподіливши їх на "зразкових" і "непокірних" – залежно від того, чи підтримали вони американську військову операцію проти Ірану.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів і чиновника Міністерства оборони США.

Списки "хороших" і "поганих"

Рейтинг розробляли напередодні візиту генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Вашингтона. План передбачає огляд внесків кожної країни-члена та їх розподіл за рівнями.

"У Білому домі є список "неслухняних і слухняних", тож, гадаю, тут ідея та сама", – сказав один із дипломатів.

Ідею озвучував ще у грудні міністр оборони США Піт Хегсет: "Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками".

Хто у фаворі

Головними бенефіціарами можуть стати Румунія та Польща. Румунія надала США свою авіабазу імені Михайла Когелнічану під час операції проти Ірану. Польща фактично повністю покриває витрати на утримання 10 000 американських військовослужбовців на своїй території. Болгарія непомітно підтримувала американську логістику на Близькому Сході. Литва, Латвія та Естонія отримали високу оцінку за стабільно високий рівень військових витрат.

Натомість Іспанія, Франція та Велика Британія або відхилили, або затримали американські запити про допомогу під час іранської кампанії.

Що загрожує "поганим" союзникам

Конкретних механізмів покарання поки не визначено. Серед варіантів, що розглядаються, виведення або переміщення американських військ, відмова від спільних навчань, а також припинення продажу зброї.

Утім, самі ж американські чиновники визнають суперечливість таких кроків. "Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?" – зауважив один із європейських чиновників.

Білий дім уже відкрито пригрозив "неслухняним" країнам. "Президент Трамп чітко висловив свою думку щодо цієї несправедливої динаміки, і, як він сказав, Сполучені Штати пам'ятатимуть", – заявила речниця Білого дому Анна Келлі.

Відносини між США та європейськими партнерами різко загострилися після початку американської операції проти Ірану. Трамп неодноразово називав НАТО "застарілим" і погрожував виходом з альянсу, якщо союзники не збільшать витрати на оборону.