Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сікорський: долю путіна може вирішити його власне оточення

24 квітня 2026, 18:09
Сікорський: долю путіна може вирішити його власне оточення
Фото: polradio.pl
Але диктатори усвідомлюють це дуже пізно, додав дипломат.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російського диктатора владіміра путіна можуть усунути представники його ж оточення, і якщо це станеться – переговори про мир вестиме наступний президент рф.

Під час інтерв'ю Corriere della Sera Сікорський зауважив, що держави часто закінчували війни не з тим керівництвом, з яким починали їх. 

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів усунуто їхньою власною преторіанською гвардією… Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно"– додав Сікорський. 

путін вважає, що продовжувати війну проти України для нього безпечніше, ніж закінчити її без видимої перемоги. Тим часом російські генерали не кажуть йому всієї правди про фронт, що лише продовжує заганяти кремль у глухий кут, зауважив міністр. 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється