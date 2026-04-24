Сікорський: долю путіна може вирішити його власне оточення

Але диктатори усвідомлюють це дуже пізно, додав дипломат.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що російського диктатора владіміра путіна можуть усунути представники його ж оточення, і якщо це станеться – переговори про мир вестиме наступний президент рф.

Під час інтерв'ю Corriere della Sera Сікорський зауважив, що держави часто закінчували війни не з тим керівництвом, з яким починали їх.

"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів усунуто їхньою власною преторіанською гвардією… Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", – додав Сікорський.

путін вважає, що продовжувати війну проти України для нього безпечніше, ніж закінчити її без видимої перемоги. Тим часом російські генерали не кажуть йому всієї правди про фронт, що лише продовжує заганяти кремль у глухий кут, зауважив міністр.