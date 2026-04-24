Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спецпризначенця США затримали після виграшу $400 000 на ставках щодо захоплення Мадуро

24 квітня 2026, 13:13
Фото: UNSPLASH
Військовим США заборонено використовувати конфіденційну інформацію для особистої фінансової вигоди.
Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти військовослужбовця, який нібито заробив понад $400 тис., використовуючи секретну інформацію про воєнну операцію США у Венесуелі.
 
Про це йдеться на сайті відомства.
 
Там поінформували про розсекречений обвинувальний акт щодо 38-річного військового США Геннона Кена Ван Дайка. За версією слідства, він незаконно використовував конфіденційну урядову інформацію для особистого збагачення і причетний до низки фінансових злочинів, зокрема шахрайства й незаконних фінансових операцій.
 
"Ван Дайк брав участь у плануванні й проведенні воєнної операції США з метою захоплення Ніколаса Мадуро. Ван Дайк використав свій доступ до секретної інформації про цю операцію для особистої вигоди – для здійснення ставок на Polymarket", – ідеться в офіційній заяві.
 
За даними слідства, наприкінці грудня 2025 року він створив акаунт на платформі ринку прогнозів і здійснив приблизно 13 ставок на суму понад $33 тис., вибираючи позицію "так" у питаннях, які стосувалися ймовірного втручання США й усунення Мадуро від влади. Після затримання Мадуро в Каракасі, відповідні контракти закрили як виграшні. За оцінкою обвинувачення, Ван Дайк одержав приблизно $409 881 прибутку. Правоохоронці вважають, що після цього він намагався приховати походження коштів – переводив їх у криптовалюту, зберігав за кордоном і згодом виводив через інші рахунки.
 
"Нашим військовим довірили доступ до секретної інформації для максимально безпечного й ефективного виконання своєї місії, і їм заборонено використовувати цю конфіденційну інформацію для особистої фінансової вигоди", – сказав в.о. генерального прокурора Тодд Бланш.
 
Представники ФБР і прокуратури підкреслили, що такі дії розцінюють як форму інсайдерської торгівлі, за них передбачена кримінальна відповідальність. У разі доведення вини Ван Дайку може загрожувати до 20 років ув’язнення за окремими пунктами обвинувачення.
СШАспецпризначанці

Останні матеріали

Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Cуспільство
Топи та стринги. Як друг Епштейна Лес Векснер сексуалізував дитячу моду – Дебора Френсіс-Вайт
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 12:44
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Політика
Чого чекати від Угорщини. Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на мапу – Politico
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 10:54
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Політика
рейтинги просідають. путінські пропагандони нашвидкуруч шукають, як відповісти зірці-критикині – Кеті Янг
Переклад iPress – 24 квітня 2026, 08:19
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Політика
Кремль використав поїздку MAGA-інфлюенсерів для операції впливу. Кампанію розгорнули перед виборами в Молдові – VSquare
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 17:08
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Технології
Системна кампанія глибоких ударів України по російській нафтовій інфраструктурі. Її значення для війни – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 14:21
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Політика
Вибори в Болгарії. Що вони означають для Європи
Переклад iPress – 23 квітня 2026, 11:53
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється