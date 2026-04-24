Спецпризначенця США затримали після виграшу $400 000 на ставках щодо захоплення Мадуро

Військовим США заборонено використовувати конфіденційну інформацію для особистої фінансової вигоди.

Міністерство юстиції США оприлюднило обвинувальний акт проти військовослужбовця, який нібито заробив понад $400 тис., використовуючи секретну інформацію про воєнну операцію США у Венесуелі.

Там поінформували про розсекречений обвинувальний акт щодо 38-річного військового США Геннона Кена Ван Дайка. За версією слідства, він незаконно використовував конфіденційну урядову інформацію для особистого збагачення і причетний до низки фінансових злочинів, зокрема шахрайства й незаконних фінансових операцій.

"Ван Дайк брав участь у плануванні й проведенні воєнної операції США з метою захоплення Ніколаса Мадуро. Ван Дайк використав свій доступ до секретної інформації про цю операцію для особистої вигоди – для здійснення ставок на Polymarket", – ідеться в офіційній заяві. За даними слідства, наприкінці грудня 2025 року він створив акаунт на платформі ринку прогнозів і здійснив приблизно 13 ставок на суму понад $33 тис., вибираючи позицію "так" у питаннях, які стосувалися ймовірного втручання США й усунення Мадуро від влади. Після затримання Мадуро в Каракасі, відповідні контракти закрили як виграшні. За оцінкою обвинувачення, Ван Дайк одержав приблизно $409 881 прибутку. Правоохоронці вважають, що після цього він намагався приховати походження коштів – переводив їх у криптовалюту, зберігав за кордоном і згодом виводив через інші рахунки.

"Нашим військовим довірили доступ до секретної інформації для максимально безпечного й ефективного виконання своєї місії, і їм заборонено використовувати цю конфіденційну інформацію для особистої фінансової вигоди", – сказав в.о. генерального прокурора Тодд Бланш.

Представники ФБР і прокуратури підкреслили, що такі дії розцінюють як форму інсайдерської торгівлі, за них передбачена кримінальна відповідальність. У разі доведення вини Ван Дайку може загрожувати до 20 років ув’язнення за окремими пунктами обвинувачення.