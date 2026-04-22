Два НПЗ "Роснєфті" зупинилися після ударів українських дронів

22 квітня 2026, 16:59
Туапсинський НПЗ зупинився після удару 16 квітня, Новокуйбишевський, 18 квітня.

Після серії атак українських безпілотників у росії зупинили роботу два нафтопереробні заводи компанії "Роснєфть", Туапсинський та Новокуйбишевський НПЗ.

Про це повідомляє Reuters.

Туапсинський НПЗ, єдиний на чорноморському узбережжі росії, зупинив роботу 16 квітня після атаки на порт Туапсе. Повторний удар по об'єкту стався 20 квітня. Внаслідок атак було пошкоджено портову інфраструктуру та резервуари з нафтою. Через неможливість відвантаження продукції завод зупинив єдину установку первинної переробки нафти потужністю 12 млн тонн на рік. Дим від пожежі розтягнувся приблизно на 300 км і досяг Ставрополя, що зафіксували супутники NASA.

Новокуйбишевський НПЗ потужністю 8,3 млн тонн на рік зупинив роботу 18 квітня після атаки дронів. Було виведено з експлуатації обидві установки первинної переробки нафти, АВТ-11 та АВТ-9. Минулого року завод виробив 1,1 млн тонн бензину, 1,6 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту.

Операцію проти туапсинської інфраструктури 16 квітня провели СБУ спільно із Силами оборони України. За кілька днів, у ніч на 20 квітня, українські військові завдали повторного удару по нафтовому терміналу в тому ж районі. Влучання безпосередньо в резервуарний парк спричинило масштабну пожежу на об'єкті.

