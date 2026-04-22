22 квітня 2026, 17:21
У ЄС назвали терміни відкриття переговорних кластерів для України
Кос сподівається, що всі шість будуть відкриті до Різдва.

Офіційно переговорні кластери щодо вступу України у Євросоюз почнуть відкривати, коли в Угорщині з'явиться новий уряд, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, запевнивши, що у Брюсселі будуть намагатися відкрити всі шість до Різдва, пише "Інтерфакс Україна".

Вона сподівається розпочати процес до липня. 

 "Це залежатиме від держав-членів або від Ради. Тож я сподіваюся, що вони мене чують зараз, коли я говорю, що хочу побачити щось більше в першій половині року, – каже Кос. – Але я також розраховую на ірландське головування в другій половині року, де всі кластери мають бути офіційно відкриті, перш ніж ми поїдемо святкувати Різдво". 

Тож Кос сподівається, що процес стартує, як тільки сформується новий уряд у Будапешті. Як відомо, попередній під керівництвом експрем'єра Віктора Орбана блокував відкриття кластерів. 

"Ми на це сподіваємося – ми вже почули деякі позитивні новини від майбутнього прем’єр-міністра Угорщини. Тож знадобиться кілька тижнів, перш ніж у нас буде новий уряд. Але я впевнена, що дуже скоро ми зможемо офіційно відкрити один кластер, а потім і всі інші", – додає Кос. 

УгорщинаЄвросоюзмарта Кос

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
© 2026 iPress

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється