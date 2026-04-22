У ЄС назвали терміни відкриття переговорних кластерів для України

Кос сподівається, що всі шість будуть відкриті до Різдва.

Офіційно переговорні кластери щодо вступу України у Євросоюз почнуть відкривати, коли в Угорщині з'явиться новий уряд, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, запевнивши, що у Брюсселі будуть намагатися відкрити всі шість до Різдва, пише "Інтерфакс Україна".

Вона сподівається розпочати процес до липня.

"Це залежатиме від держав-членів або від Ради. Тож я сподіваюся, що вони мене чують зараз, коли я говорю, що хочу побачити щось більше в першій половині року, – каже Кос. – Але я також розраховую на ірландське головування в другій половині року, де всі кластери мають бути офіційно відкриті, перш ніж ми поїдемо святкувати Різдво".

Тож Кос сподівається, що процес стартує, як тільки сформується новий уряд у Будапешті. Як відомо, попередній під керівництвом експрем'єра Віктора Орбана блокував відкриття кластерів.

"Ми на це сподіваємося – ми вже почули деякі позитивні новини від майбутнього прем’єр-міністра Угорщини. Тож знадобиться кілька тижнів, перш ніж у нас буде новий уряд. Але я впевнена, що дуже скоро ми зможемо офіційно відкрити один кластер, а потім і всі інші", – додає Кос.