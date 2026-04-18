Рютте відкинув вихід США з НАТО після заяв Трампа

Трамп погрожував вивести Штати з Альянсу, критикуючи союзників.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не вважає реальним вихід США з Альянсу, попри різкі заяви президента Дональда Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Я не вважаю, що США вийдуть з НАТО", – наголосив Рютте, коментуючи попередні погрози Трампа залишити Альянс через незадоволення внеском союзників.

Водночас генсек підкреслив, що НАТО потребує "сильнішої Європи", яка братиме на себе більшу частину відповідальності за безпеку. За його словами, президент США розчарований деякими членами блоку, і це розчарування є зрозумілим.

"Європа переходить від нездорової залежності до справжнього партнерства", – зазначив Рютте, додавши, що європейські країни та Канада вже посилюють свої оборонні зусилля. Окремо він відзначив Німеччину як приклад для інших союзників.

Генсек НАТО висловив переконання, що подальше зміцнення оборонного потенціалу зробить Альянс сильнішим і підвищить глобальну безпеку. Він також закликав активніше розвивати оборонну промисловість Європи, підкресливши її ключову роль у стримуванні загроз.

Коментуючи міжнародну ситуацію, Рютте заявив, що Іран становить загрозу для безпеки Європи та разом із Китаєм і Північною Кореєю підтримує війну росії проти України.

Окремо він нагадав про рішення саміту НАТО щодо збільшення оборонних витрат: до 2035 року союзники мають спрямовувати на оборону до 5% ВВП, наголосивши на необхідності ефективного використання цих коштів.

Рютте також привітав розширення співпраці між Україною та Німеччиною, зокрема у сфері виробництва дронів. За його словами, підтримка України та розвиток оборонної промисловості стануть ключовими темами наступного саміту НАТО.

Говорячи про безпеку Європи, генсек підкреслив важливість ядерного стримування, зазначивши, що ядерна парасолька США залишається головною гарантією захисту союзників, доповненою потенціалом Франції та Великої Британії.