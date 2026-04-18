США вперше за роки відправили делегацію на Кубу

18 квітня 2026, 18:08
Фото: Reuters
Головним питанням переговорів стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона.

Делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу – вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році. Американські чиновники провели низку зустрічей з високопоставленими представниками керівництва Куби, зокрема з Раулем Родрігесом Кастро – онуком кубинського лідера Рауля Кастро.

Про це пише Axios із посиланням на джерела в Держдепі.

Рауля Кастро США розглядає як фактичного речника свого діда, який досі зберігає вплив на Кубі.

Головним питанням переговорів стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона. У відповідь США готові надати Кубі економічну допомогу, зокрема послабити торгове ембарго, що діє вже багато років, а також надати доступ до супутникової системи зв’язку Starlink.

При цьому, як зазначає Axios, американські посадовці попередили владу Куби, що у них «мало часу, щоб провести ключові реформи, підтримувані США, перш ніж обставини безповоротно погіршаться.

Американські чиновники також висловили "занепокоєння щодо іноземних розвідувальних, військових і терористичних груп, що діють з дозволу кубинського уряду менш ніж за 100 миль від США".

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
