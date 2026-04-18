США вперше за роки відправили делегацію на Кубу

Головним питанням переговорів стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона.

Делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу – вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році. Американські чиновники провели низку зустрічей з високопоставленими представниками керівництва Куби, зокрема з Раулем Родрігесом Кастро – онуком кубинського лідера Рауля Кастро.

Про це пише Axios із посиланням на джерела в Держдепі.

Рауля Кастро США розглядає як фактичного речника свого діда, який досі зберігає вплив на Кубі.

Головним питанням переговорів стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона. У відповідь США готові надати Кубі економічну допомогу, зокрема послабити торгове ембарго, що діє вже багато років, а також надати доступ до супутникової системи зв’язку Starlink.

При цьому, як зазначає Axios, американські посадовці попередили владу Куби, що у них «мало часу, щоб провести ключові реформи, підтримувані США, перш ніж обставини безповоротно погіршаться.

Американські чиновники також висловили "занепокоєння щодо іноземних розвідувальних, військових і терористичних груп, що діють з дозволу кубинського уряду менш ніж за 100 миль від США".