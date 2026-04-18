Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.

Про це він повідомив у своєму акаунті в X.

Центральною темою переговорів стали результати виборів в Угорщині та їхні наслідки для євроінтеграційних процесів.

"Ми обговорили результати виборів в Угорщині і нашу зацікавленість у прагматичній співпраці з новим урядом. Очікуємо якнайшвидшого відкриття перших переговорних кластерів у межах вступу до ЄС для наших країн", — заявив Сибіга.

Глава МЗС також наголосив на необхідності розблокувати позику ЄС для України обсягом 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії.

Окрім євроінтеграції, Сибіга поінформував молдовського колегу про ситуацію на фронті, російські удари по українських містах і стан переговорних процесів.

Сторони також обговорили двостороннє співробітництво в енергетиці, інфраструктурі та культурі.

Окремо дипломати торкнулися майбутньої зустрічі Комітету міністрів Ради Європи, яка відбудеться 14–15 травня в Кишиневі. За словами Сибіги, сторони обговорили, як зробити захід "новим кроком на шляху до комплексної відповідальності за російські злочини".