Іран відкрив вогонь по суднах в Ормузькій протоці

Про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється - кілька суден повідомили, що під час спроби пройти стратегічний маршрут потрапили під обстріл.

Про це повідомляє Reuters та BBC.

Як пише Reuters, щонайменше два торгові судна заявили про обстріл під час спроби пройти через Ормузьку протоку у суботу, 18 квітня.

Водночас, за інформацією BBC, один із танкерів потрапив під обстріл з боку катерів, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляє Британська служба з питань морської торгівлі (UKMTO), інцидент стався приблизно за 20 морських миль на північний схід від узбережжя Оману. За попередніми даними, танкер та його екіпаж не постраждали.

Нагадаємо, в Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.