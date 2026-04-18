Іран відкрив вогонь по суднах в Ормузькій протоці

18 квітня 2026, 17:33
Іран відкрив вогонь по суднах в Ормузькій протоці
Фото: DW
Про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Ситуація в Ормузькій протоці загострюється - кілька суден повідомили, що під час спроби пройти стратегічний маршрут потрапили під обстріл.

Про це повідомляє Reuters та BBC.

Як пише Reuters, щонайменше два торгові судна заявили про обстріл під час спроби пройти через Ормузьку протоку у суботу, 18 квітня.

Про інцидент повідомили три джерела у сфері морської безпеки та судноплавства. Обставини події та її наслідки наразі залишаються невідомими.

Водночас, за інформацією BBC, один із танкерів потрапив під обстріл з боку катерів, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Як повідомляє Британська служба з питань морської торгівлі (UKMTO), інцидент стався приблизно за 20 морських миль на північний схід від узбережжя Оману. За попередніми даними, танкер та його екіпаж не постраждали.

Нагадаємо, в Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Коли путін припертий до стіни. Що зробив би Трамп, якби путін ударив по Європі? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 14:25
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 12:39
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2026, 08:26
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 15:07
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 11:03
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
