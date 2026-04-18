Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іран знову закрив Ормузьку протоку

18 квітня 2026, 11:47
Джерело: pixabay
Причина – морська блокада з боку США.

В Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Про це повідомляють The Guardian, WANA.

Іран оголосив, що контроль над Ормузькою протокою "повернувся до попереднього стану" на тлі конфлікту зі США щодо морської блокади іранських портів.

У заяві, опублікованій іранськими ЗМІ, оперативне командування іранських збройних сил "Хатам аль-Анбія" назвало блокаду портів з боку США "піратством".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і цей стратегічний водний шлях перебуває під суворим управлінням та контролем збройних сил", – йдеться в заяві.

Іранські військові додали, що доки США "не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що прямують з Ірану до пунктів призначення та з пунктів призначення назад до Ірану, ситуація в Ормузькій протоці залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стані".

СШАІранОрмузька протока

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється