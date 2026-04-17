російський дрон залетів у повітряний простір Румунії

17 квітня 2026, 10:03
російський дрон залетів у повітряний простір Румунії
Системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні.

У ніч на 17 квітня під час масованої російської атаки на Україну один із безпілотників РФ порушив повітряний простір Румунії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні. Одна з них увійшла в повітряний простір країни, після чого радіолокаційний зв'язок з нею було втрачено за 16 км на південний схід від села Кілія-Веке у повіті Тулча, над безлюдною місцевістю. Вранці румунські військовослужбовці розпочнуть пошукову операцію на визначеній ділянці.

Міністерство оборони Румунії засудило дії росії, назвавши їх такими, що "ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права".

Це не перший подібний інцидент. Від початку повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" неодноразово падали на румунському березі Дунаю та залітали вглиб території країни. Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, а підняття авіації стало рутинною процедурою.

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
Протиповітряна оборона росії у 2026 році. Частина 3 – Дональд Гілл
Хто контролює кошик покупок, яким керує штучний інтелект. ШІ змінить те, що ми купуємо, і те, як ми платимо – Падрайг Нолан
Вразливість Нарви. Як вигадана російська історія стала реальною проблемою для Естонії – Politico
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
