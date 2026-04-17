російський дрон залетів у повітряний простір Румунії

Системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні.

У ніч на 17 квітня під час масованої російської атаки на Україну один із безпілотників РФ порушив повітряний простір Румунії.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

За даними відомства, системи протиповітряної оборони Румунії зафіксували дві повітряні цілі в прикордонній зоні. Одна з них увійшла в повітряний простір країни, після чого радіолокаційний зв'язок з нею було втрачено за 16 км на південний схід від села Кілія-Веке у повіті Тулча, над безлюдною місцевістю. Вранці румунські військовослужбовці розпочнуть пошукову операцію на визначеній ділянці.

Міністерство оборони Румунії засудило дії росії, назвавши їх такими, що "ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права".

Це не перший подібний інцидент. Від початку повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" неодноразово падали на румунському березі Дунаю та залітали вглиб території країни. Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу, а підняття авіації стало рутинною процедурою.