Масований ракетний удар по Україні: є численні жертви

16 квітня 2026, 08:02
Постраждали, зокрема, поліцейські й медики.

Вночі 16 квітня російські війська завдали масованого удару по українських містах – Києву, Одесі та Дніпру. Десятки отримали поранення. Загалом внаслідок масованої російської атаки цієї ночі в Україні станом на ранок загинули 15 людей.

Київ

В результаті нічного ракетного удару росіян по Києву відомо про чотирьох загиблих, також повідомляється по 21 пораненого.

Руйнування зафіксовані в чотирьох районах міста – Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському, повідомляє ДСНС України.

Подільський район

Тут були влучання на кількох локаціях. Під завалами одного з будинків витягнули двох людей, зокрема 12-річну дитину.

Пошкоджень зазнали фасади двох готелів і прилеглих будинків.

Із-під завалів одноповерхового будинку рятувальники встигли дістати двох людей. Водночас із 16-поверхівки, де уламки влучили у 6-й поверх, вивели десяток мешканців.

Пізніше уранці російський дрон, рухаючись на низькій висоті, влетів у 18-поверхівку, додав Віталій Кличко.

Оболонський район

На Оболоні через російську атаку згоріли припарковані авто, пошкоджень зазнали складська будівля, шиномонтаж та магазин. Дві людини загинули на місці. Серед постраждалих є четверо працівників швидкої допомоги та двоє поліцейських, які прибули на місце після перших вибухів.

Деснянський та Шевченківський райони

Вогонь охопив двоповерховий житловий будинок у Деснянському районі, там обійшлося без постраждалих. А в Шевченківському ракета рф розірвалася на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку. Люди не постраждали.

Дніпро

Уночі того ж дня ворог атакував житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, щонайменше 27 отримали поранення, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Зруйновано приватний будинок, пошкоджено п'ятиповерхівку – під її завалами тривають пошуки мешканця. До лікарні госпіталізовано сімох людей із черепно-мозковими та акубаротравмами, а також осколковими пораненнями. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – середньої тяжкості.

Одеса

Внаслідок кількох хвиль атак ракетами та дронами загинули шестеро людей, ще 11 отримали поранення, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі. Вибуховою хвилею вибито понад 300 вікон у кількох будівлях, зафіксовано пошкодження в одному з парків Приморського району. На місцях обстрілів працюють комунальні служби, розгорнуто оперативний штаб.

війнаракетиатакаросія окупанти

Останні матеріали

Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Технології
Замість Patriot. Про створення українського гібридного перехоплювача FrankenSAM для балістичних і крилатих ракет – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 квітня 2026, 08:37
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Більше публікацій

