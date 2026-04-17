Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон попередив про загрозу зриву перемир’я між Ізраїлем і Ліваном

17 квітня 2026, 14:18
Фото: Укрінформ
Макрон закликав до дотримання перемир’я.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив занепокоєння, що оголошене перемир’я між Ліваном та Ізраїлем "вже може бути підірване через продовження військових операцій".

"Я закликаю до забезпечення безпеки цивільного населення по обидва боки кордону між Ліваном та Ізраїлем. "Хезболла" повинна відмовитися від своєї зброї. Ізраїль повинен поважати суверенітет Лівану та припинити війну", – написав Макрон у дописі на X.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перемир’я загалом дотримуються, хоча офіційне ліванське інформаційне агентство NNA заявило про обстріл ізраїльськими кулеметами швидкої допомоги, що належить Ісламському управлінню охорони здоров’я, пов’язаному з "Хезболлою", у південному ліванському місті Кунін.

Ліванська армія також повідомила про "низку порушень" режиму припинення вогню цього ранку. У заяві вона "поновлює заклик до громадян утриматися від повернення до південних сіл і міст у зв’язку з низкою порушень угоди".

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється