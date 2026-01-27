Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian

Китай переживає безпрецедентну кризу у вищому військовому керівництві: під слідство потрапив генерал Чжан Юся, найближчий військовий соратник президента Сі Цзіньпіна та друга людина в командуванні Народно-визвольною армією Китаю. Серед підозр, про які повідомляють західні медіа, – можливий витік даних про ядерну програму до США та корупція, що ставить під сумнів стабільність китайського військового командування в критичний момент напруженості навколо Тайваню. З семи членів Центральної військової комісії, призначених у 2022 році, п'ятеро вже потрапили під антикорупційні розслідування, що свідчить про глибоку кризу довіри у верхівці китайської армії.

Чжан Юся, якого давно вважають найближчим військовим союзником Сі Цзіньпіна, нібито звинувачують у передачі ядерних секретів США, пише британське видання The Guardian.

Як зазначає видання, китайське військове керівництво перебуває в стані хаосу після того, як один з найвищих генералів країни і близький соратник Сі Цзіньпіна опинився під слідством за "підозрою у серйозних порушеннях дисципліни та закону".

Чжан Юся є заступником голови Центральної військової комісії (ЦВК), керівного органу Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Посідаючи друге місце після Сі у військовій ієрархії, Чжан довгий час вважався найближчим військовим союзником китайського президента.

У суботу міністерство оборони КНР оголосило, що Чжан і начальник штабу Об'єднаного штабу ЦВК Лю Чженьлі перебувають під слідством. У редакційній статті, опублікованій у неділю в армійській газеті "Liberation Army Daily", йдеться, що Чжан і Лю "серйозно зрадили довіру і сподівання" Комуністичної партії і ЦВК, а також "сприяли виникненню політичних і корупційних проблем, які підірвали абсолютне керівництво партії над військом і загрожували правлячій основі партії".

Wall Street Journal повідомила, що Чжан був звинувачений у витоку інформації про ядерну програму країни до США та у прийнятті хабарів за виконання службових обов'язків, зокрема за призначення офіцера на посаду міністра оборони, посилаючись на джерела, обізнані з цими звинуваченнями.

Чжан також є членом елітного політбюро правлячої Комуністичної партії і одним з небагатьох високопоставлених офіцерів, що мають бойовий досвід. 75-річний Чжан був залишений Сі у військовому керівництві після досягнення пенсійного віку, що свідчить про високий рівень довіри до генерала, якого тепер усунули.

Народившись у Пекіні, Чжан вступив до армії в 1968 році, пройшов усі кар’єрні щаблі і приєднався до ЦВК наприкінці 2012 року, коли модернізація НВАК набирала обертів.

Він воював проти В'єтнаму в короткій, але кровопролитній прикордонній війні 1979 року, яку Китай розпочав у відповідь на вторгнення В'єтнаму до Камбоджі в попередньому році для повалення підтримуваних Пекіном "Червоних кхмерів".

За даними державних ЗМІ, Чжан був відряджений на фронт для участі в бойових діях з в'єтнамськими військами і швидко отримав підвищення. Він також брав участь в іншому прикордонному конфлікті з В'єтнамом в 1984 році, коли конфлікт набирав обертів.

"Під час битви, як під час атаки, так і в обороні, Чжан Юся показав себе з найкращого боку", – писала офіційна газета China Youth Daily в статті 2017 року під назвою "Ці китайські генерали били ворога на полі бою".

Деякі китайські вчені зазначають, що після конфлікту Чжан став відомим модернізатором у сфері військової тактики, озброєння та необхідності створення краще підготовлених збройних сил.

Армія була однією з головних цілей масштабної кампанії боротьби з корупцією, розпочатої Сі в 2012 році. Ця кампанія досягла вищих ешелонів НВАК в 2023 році, коли її об'єктом стали елітні ракетні війська.

Чистка у верхівці центральної військової комісії Китаю

Керівництво ЦВК призначене в жовтні 2022 року на 20-му з'їзді партії

Як зауважує The Guardian, усунення такої високопоставленої фігури як Чжан в рамках кампанії Сі Цзіньпіна з боротьби з корупцією, викликає питання про стабільність військового керівництва Китаю в той момент, коли західні спостерігачі пильно стежать за його готовністю і намірами атакувати Тайвань, що може призвести до конфлікту з США в Тихоокеанському регіоні.

Директор азійської програми в аналітичному центрі з питань зовнішньої політики Defense Priorities Лайл Голдштейн заявив, що чистка "порушує більш серйозні питання щодо політичної стабільності в країні, яка стає ядерною супердержавою". "Багато хто може розглядати це як ознаку помилкової оцінки деяких попередніх кадрових рішень", – зазначив Голдштейн.

З семи осіб, призначених до ЦВК на 20-му з'їзді партії в 2022 році, лише двоє не фігурували в антикорупційних розслідуваннях: сам Сі та Чжан Шенмін, відповідальний за боротьбу з корупцією в ЦВК.

Віцеголова ЦВК Хе Вейдун був виключений з партії та НВАК у жовтні минулого року за корупцію.

Іноземні дипломати та аналітики з питань безпеки уважно стежать за розвитком подій, враховуючи близькість Чжана до Сі та важливість роботи комісії з точки зору командування, а також триваючу військову модернізацію та позицію НВАК.

Хоча Китай не воював протягом десятиліть, зазначає The Guardian, він займає дедалі жорсткішу позицію в спірних районах Східно-Китайського та Південно-Китайського морів, а також щодо самокерованого острова Тайвань, на який претендує Китай. Наприкінці минулого року Пекін провів найбільші на сьогодні військові навчання навколо Тайваню.

Сінгапурський експерт з питань безпеки Китаю Джеймс Чар заявив, що попри чистки щоденні операції військових можуть продовжуватися в штатному режимі.

"Китайські військові модернізатори продовжуватимуть прагнути досягти двох цілей, які Сі поставив перед НВАК, а саме: до 2035 року в основному завершити її модернізацію, а до 2049 року стати збройними силами світового класу", – зазначив Чар, науковець Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама.

Видання нагадує, що у жовтні 2025 року вісім високопоставлених генералів, серед яких був і Хе Вейдун, були виключені з Комуністичної партії за звинуваченнями в корупції. Двоє колишніх міністрів оборони також були виключені з правлячої партії в останні роки за корупцію. Чистки уповільнюють закупівлю сучасного озброєння і негативно позначаються на доходах деяких найбільших оборонних компаній Китаю.

