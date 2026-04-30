Президента США Трампа, ймовірно, номінували на Нобелівську премію миру –Reuters
30 квітня 2026, 18:56
На Нобелівську премію миру в 2026 році номінували 287 кандидатів. Серед них, імовірно, буде президент США Дональд Трамп.
Про це повідомило Reuters.
За словами директора Норвезького Нобелівського інституту Крістіана Берга Гарпвікена, серед номінантів на премію у 2026 році – 208 людей і 79 організацій. Він також сказав, що, порівнюючи з минулим роком, на премію номінували "багато нових персоналій".
Берг вважає нагороду актуальною, попри зростання кількості конфліктів у світі. Він зазначив, що "премія миру стає ще важливішою у часи, у яких ми зараз живемо", і додав: "Зараз робиться стільки само, а то й більше добрих справ, ніж будь-коли раніше".
Водночас лідери Камбоджі, Ізраїлю та Пакистану заявляли, що висунули кандидатуру Дональда Трампа на премію миру. Проте, як пише агентство, Берг Гарпвікен відмовився повідомити журналістам, чи є серед номінантів президент США.
Повідомляється, що букмекери називають серед фаворитів на Нобелівську премію миру вдову російського політика Юлію Навальну, Папу Римського Франциска та волонтерську мережу "Суданські групи екстреного реагування".
Лауреата Нобелівської премії миру 2026 року оголосять 9 жовтня, а церемонія нагородження відбудеться 10 грудня.