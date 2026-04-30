Президента США Трампа, ймовірно, номінували на Нобелівську премію миру –Reuters

Лауреата Нобелівської премії миру 2026 року оголосять 9 жовтня.

На Нобелівську премію миру в 2026 році номінували 287 кандидатів. Серед них, імовірно, буде президент США Дональд Трамп.

За словами директора Норвезького Нобелівського інституту Крістіана Берга Гарпвікена, серед номінантів на премію у 2026 році – 208 людей і 79 організацій. Він також сказав, що, порівнюючи з минулим роком, на премію номінували "багато нових персоналій".

Берг вважає нагороду актуальною, попри зростання кількості конфліктів у світі. Він зазначив, що "премія миру стає ще важливішою у часи, у яких ми зараз живемо", і додав: "Зараз робиться стільки само, а то й більше добрих справ, ніж будь-коли раніше".