У Пермі горить нафтозавод "Лукойл"

Після вибухів спалахнула пожежа.

У російській Пермі 30 квітня пролунали вибухи на території одного з промислових об’єктів, ймовірно на нафтопереробному заводі "Лукойл-Пермнафтооргсинтез".

Про це повідомляють рос ЗМІ.

За даними OSINT-аналітиків, йдеться про ураження об’єкта на території НПЗ, де могла загорітися установка первинної переробки нафти та резервуарний парк.

Губернатор Пермського краю підтвердив факт інциденту на одному з промислових майданчиків, однак не назвав підприємство. За його словами, працівників евакуювали в укриття.

Він також заявив, що постраждалих і значних руйнувань немає, загрози хімічної небезпеки не зафіксовано. У регіоні діє режим "безпілотної небезпеки" та "Килим".

Зазначимо, що "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних заводів у Росії з потужністю переробки понад 13 млн тонн нафти на рік і виробництвом пального для внутрішнього ринку та експорту.

Також цього тижня ми писали, що ЗСУ втретє за місяць атакували НПЗ у Туапсе.