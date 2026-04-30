Вашингтон готує нові військові плани щодо Ірану

30 квітня 2026, 11:23
Фото: АFP
Серед них – операції та удари.

Президент США Дональд Трамп у четвер отримає доповідь з оновленими військовими сценаріями щодо Ірану.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела. 

Згідно з даними видання, брифінг проведе командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер. Також очікується участь голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

За інформацією джерел, підготовлені варіанти включають коротку серію потужних ударів по іранській інфраструктурі, які можуть бути використані для виходу з переговорного глухого кута.

Окремо розглядається план операції з частковим захопленням Ормузької протоки для відновлення комерційного судноплавства, який може передбачати залучення наземних сил.

Ще один сценарій стосується можливих дій спецпризначенців із метою захоплення іранських запасів високозбагаченого урану.

За даними Axios, Трамп наразі робить ставку на політичний і економічний тиск, зокрема можливу блокаду, однак не виключає військового сценарію у разі відсутності поступок з боку Тегерана.

Американські військові також оцінюють ризик відповіді Ірану у разі ескалації, зокрема можливі удари по силах США в регіоні.

Зазначимо, що США вже витратили $25 млрд на війну проти Ірану.

 

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
