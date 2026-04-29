Війна США проти Ірану коштувала $25 мільярдів

Виконувач обов'язків фінансового контролера Пентагону Джул Герст заявив, що війна США проти Ірану обійшлася країні у $25 мільярдів. Це перша офіційна оцінка американських витрат на цю війну.

Його слова передає Reuters.

Герст повідомив законодавців Комітету з питань збройних сил Палати представників, що більшу частину цих коштів витратили на боєприпаси. Він не уточнив, що саме включала оцінка і чи враховує вона прогнозовані витрати на відновлення та ремонт військових баз на Близькому Сході, пошкоджених під час бойових дій.

Для порівняння: $25 мільярдів – це весь річний бюджет NASA.

Раніше, у березні, джерело Reuters повідомляло, що лише перші шість днів війни, за оцінками Білого дому, коштували Сполученим Штатам щонайменше $11,3 мільярда.

За шість місяців до виборів у Конгрес Демократична партія намагається пов'язати непопулярну війну в Ірані з питанням доступності коштів для американців. Оголошена цифра витрат може посилити цей тиск на адміністрацію Трампа.

Війна розпочалася 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. У ході ударів загинув верховний лідер Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових керівників країни. У відповідь Іран розпочав обстріли арабських країн та Ізраїлю, а рух танкерів через Ормузьку протоку – вузький морський коридор, через який проходила майже п'ята частина світового експорту нафти, – зупинився.

8 квітня сторони домовилися про двотижневе припинення вогню. Після часткового розблокування Ормузької протоки 17 квітня Іран вже наступного дня знову закрив її – у відповідь на морську блокаду США. Переговори в Пакистані 19 квітня зірвалися через відмову Тегерана направити делегацію. 21 квітня Трамп оголосив про продовження перемир'я – до моменту, поки Іран не подасть свої пропозиції.