Латвія передає ЗСУ додаткові бронемашини

Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП, заявила глава латвійського МЗС.

Уряд Латвії вирішив передати Збройним Силам України додаткові бойові гусеничні машини CVR(T).

Про це повідомила очільниця латвійського МЗС Байба Браже.

"Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП. Ми й надалі дбатимемо про те, щоб Україна була сильна на полі бою, оскільки це наблизить мир за столом переговорів", – наголосила браже.

Раніше українське Міноборони повідомляло, що CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – це серія легких британських бронемашин, що стоять на озброєнні в різних країнах світу.

Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність. Вона досягається завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, що забезпечує захист від куль та осколків, а також низькому тиску на ґрунт – широкі гусениці не дають машині грузнути у піску чи болоті.