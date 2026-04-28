Латвія передає ЗСУ додаткові бронемашини
28 квітня 2026, 19:31
Фото: з вільних джерел
Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП, заявила глава латвійського МЗС.
Уряд Латвії вирішив передати Збройним Силам України додаткові бойові гусеничні машини CVR(T).
Про це повідомила очільниця латвійського МЗС Байба Браже.
"Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП. Ми й надалі дбатимемо про те, щоб Україна була сильна на полі бою, оскільки це наблизить мир за столом переговорів", – наголосила браже.
Раніше українське Міноборони повідомляло, що CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – це серія легких британських бронемашин, що стоять на озброєнні в різних країнах світу.
Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність. Вона досягається завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, що забезпечує захист від куль та осколків, а також низькому тиску на ґрунт – широкі гусениці не дають машині грузнути у піску чи болоті.