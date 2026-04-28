В Ізраїлі відреагували на звинувачення Зеленського щодо викраденого зерна

В Ізраїлі заявили, що Україна має надати докази.

В ізраїльському Міністерстві закордонних справ відкинули публічні звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо того, що Тель-Авів купував у рф викрадене українське зерно.

Про це пише N12 News, цитуючи міністра закордонних справ Ізраїлю Ґідеона Саара.

"Ми відкидаємо "твітер-дипломатію". Ще раз повторюємо нашим українським друзям: якщо у вас є докази крадіжки, надайте їх через загальноприйняті канали", – заявив Саар.

Нагадаємо, раніше Ізраїль прийняв російське судно Panormitis , на якому було понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. За даними ЗМІ, це зерно було вивезено окупантами з України. На тлі цього Україна вже викликала посла Ізраїлю та вручила йому ноту протесту. Як зазначив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, в Україні та Ізраїлю вибудувані дружні стосунки, і незаконна торгівля росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати.

Також він повідомив, що до Хайфи прибуло ще одне таке судно і застеріг Ізраїль від прийняття викраденого зерна.