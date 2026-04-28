28 квітня 2026, 20:09
В Ізраїлі відреагували на звинувачення Зеленського щодо викраденого зерна
В Ізраїлі заявили, що Україна має надати докази.
В ізраїльському Міністерстві закордонних справ відкинули публічні звинувачення президента України Володимира Зеленського щодо того, що Тель-Авів купував у рф викрадене українське зерно.
 
Про це пише N12 News, цитуючи міністра закордонних справ Ізраїлю Ґідеона Саара.
 
"Ми відкидаємо "твітер-дипломатію". Ще раз повторюємо нашим українським друзям: якщо у вас є докази крадіжки, надайте їх через загальноприйняті канали", – заявив Саар.
 
Нагадаємо, раніше Ізраїль прийняв російське судно Panormitis, на якому було понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн ячменю. За даними ЗМІ, це зерно було вивезено окупантами з України. На тлі цього Україна вже викликала посла Ізраїлю та вручила йому ноту протесту. Як зазначив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, в Україні та Ізраїлю вибудувані дружні стосунки, і незаконна торгівля росії викраденим українським зерном не повинна їх підривати.
 
Також він повідомив, що до Хайфи прибуло ще одне таке судно і застеріг Ізраїль від прийняття викраденого зерна.
 
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію, заявив, що купівля краденого росією зерна не може бути чистим бізнесом. Він також заявив, що влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.
