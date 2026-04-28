Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту за імпорт краденого росією зерна

Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.

28 квітня до Міністерства закордонних справ України запросили надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, якому вручили ноту протесту.

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що причиною стало тривале надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної росією з тимчасово окупованих територій України.

Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі й ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитись у комерційний обіг.