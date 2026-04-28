Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту за імпорт краденого росією зерна

28 квітня 2026, 17:57
Україна вручила послу Ізраїлю ноту протесту за імпорт краденого росією зерна
Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах.
28 квітня до Міністерства закордонних справ України запросили надзвичайного і повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, якому вручили ноту протесту.
 
Про це повідомили в МЗС.
 
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що причиною стало тривале надходження до Ізраїлю сільськогосподарської продукції, незаконно вивезеної росією з тимчасово окупованих територій України.
 
Українська сторона наголосила, що походження цього зерна достеменно встановлене, а схеми його приховування, зокрема перевантаження "борт-борт" у Чорному морі, добре відомі й ізраїльським компетентним органам. Попри це, відповідні вантажі продовжують потрапляти до ізраїльських портів і вводитись у комерційний обіг.
 
Тихий також наголосив, що ігнорування ізраїльською стороною офіційних звернень України й запитів про міжнародну правову допомогу, включно із проханням затримати судна та вантажі, фактично створює умови для легалізації викраденого українського зерна.
 
Тож Україна вимагає від ізраїльської сторони невідкладно вжити заходів для припинення імпорту викраденого зерна та унеможливлення його розвантаження в ізраїльських портах. Окремо у міністерстві звернули увагу, що йдеться не лише про Ізраїль: українська сторона системно реагує та протидіє такій діяльності рф в усіх регіонах.
 
