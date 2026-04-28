Орбан заявив про намір залишити посаду очільника "Фідесу"

Рішення ще не ухвалили.

Прем’єр-міністр Угорщини, який невдовзі залишить посаду, Віктор Орбан на засіданні фракції "Фідес" заявив про наміри скласти повноваження лідера партії. Рішення щодо цього мають ухвалити в червні.

28 квітня фракція "Фідес" провела засідання, на якому обговорювали причини поразки на виборах.

Після засідання один із представників партії Ерік Банкі розповів журналістам, що Орбан запропонував свою відставку з посади лідера "Фідесу". Однак цього наразі не підтримали, відклавши ухвалення рішення на з’їзд, що запланований на 13 червня.