Орбан заявив про намір залишити посаду очільника "Фідесу"
28 квітня 2026, 21:55
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Рішення ще не ухвалили.
Прем’єр-міністр Угорщини, який невдовзі залишить посаду, Віктор Орбан на засіданні фракції "Фідес" заявив про наміри скласти повноваження лідера партії. Рішення щодо цього мають ухвалити в червні.
Про це пише Index.
28 квітня фракція "Фідес" провела засідання, на якому обговорювали причини поразки на виборах.
Після засідання один із представників партії Ерік Банкі розповів журналістам, що Орбан запропонував свою відставку з посади лідера "Фідесу". Однак цього наразі не підтримали, відклавши ухвалення рішення на з’їзд, що запланований на 13 червня.
Інший представник "Фідесу" Тамаш Дойч, якого цитує Telex, розповів журналістам, що разом із цим Орбан висловив готовність і далі очолювати партію, якщо у її членів "залишається довіра" до нього.