Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ уразили Ільський НПЗ в рф та низку цілей ворога у Донецькій області –Генштаб

01 січня 2026, 15:15
ЗСУ уразили Ільський НПЗ в рф та низку цілей ворога у Донецькій області –Генштаб
ФОТО ASTRA
Зокрема, уражено Ільський нафтопереробний завод імені А.А. Шамара у Краснодарському краї.
В новорічну ніч підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів росії.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Telegram. 
 
Зокрема, уражено Ільський нафтопереробний завод імені А.А. Шамара у Краснодарському краї. Після ударів безпілотників по НПЗ виникли пожежі.
 
"Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" Республіка Татарстан, рф). Ціль уражено, результати уточнюються", – розповіли у Генштабі. 
 
Окрім цього, Сили оборони завдали ударів по цілях рашистів на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, у районі Донецька уражено склад зберігання БПЛА типу Shahed/ Geran. Результати ударів уточнюють, указали у Генштабі.  Також був уражений зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу населеного пункту Шевченко, склад пально-мастильних матеріалів 51 армії рф у районі Іловайська та командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії рф в районі Авдіївки. 
 
"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України", – ідеться у заяві. 
 

Як уточнили Сили безпілотних систем ЗС України у Telegram, у місті Альметьєвськ було уражено Північний товарний парк. Це великий промисловий комплекс, що належить ПАТ "Татнефть", основним завданням якого є збирання та підготовка товарної нафти, а також її зберігання перед відправкою споживачам.

 

НПЗвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Політика
Це був поганий рік для американських військових. Ніхто не повинен дивуватися – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 грудня 2025, 01:23
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється