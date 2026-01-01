ЗСУ уразили Ільський НПЗ в рф та низку цілей ворога у Донецькій області –Генштаб

В новорічну ніч підрозділи Сил оборони України завдали удару по низці важливих об’єктів росії.

Зокрема, уражено Ільський нафтопереробний завод імені А.А. Шамара у Краснодарському краї. Після ударів безпілотників по НПЗ виникли пожежі.

"Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" Республіка Татарстан, рф). Ціль уражено, результати уточнюються", – розповіли у Генштабі.

Окрім цього, Сили оборони завдали ударів по цілях рашистів на тимчасово окупованій території Донецької області. Так, у районі Донецька уражено склад зберігання БПЛА типу Shahed/ Geran. Результати ударів уточнюють, указали у Генштабі. Також був уражений зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу населеного пункту Шевченко, склад пально-мастильних матеріалів 51 армії рф у районі Іловайська та командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії рф в районі Авдіївки.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України", – ідеться у заяві.