Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сербія ризикує втратити фінансування ЄС через зближення з рф

10 квітня 2026, 12:55
Сербія ризикує втратити фінансування ЄС через зближення з рф
Фото: blic.rs
Белград може втратити до 1,5 млрд євро.

Єврокомісія розглядає можливість припинити виплати для Сербії через побоювання щодо стану демократії та тісні зв’язки країни з росією.

Про це повідомляє Politico.

Країна не є членом ЄС, але, розпочавши переговори про вступ у 2014 році, має право на отримання коштів та грантів, які допоможуть їй просунути правові реформи. Рішення про призупинення виплат ще більше ускладнить так званий процес розширення ЄС.
 
"Ми дедалі більше стурбовані тим, що відбувається в Сербії. Від законів, що підривають незалежність судової влади, до репресій проти протестувальників та постійного втручання в діяльність незалежних ЗМІ", – сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
 
Єврокомісія оцінює, чи країна все ще відповідає умовам для "платежів за фінансовими інструментами ЄС". ЄС також публічно розкритикував судові реформи, що просуваються президентом Сербії Александаром Вучичем, уряд якого зіткнувся з масовими протестами. Посол Сербії в ЄС та головний переговірник з блоком Даніель Апостолович заявив Politico, що він "впевнений, що ми не дійдемо до такої точки" у питанні призупинення фінансування, і "не відмовляємося від повноцінного членства в ЄС". За його словами, Белград продовжує інтенсивні переговори з Єврокомісією.
 
Зазначається, що пакет законів щодо реструктуризації судів та зміни порядку призначення суддів та прокурорів став "серйозним кроком назад" для Сербії. Ці законодавчі акти до кінця місяця має оцінити Венеціанська комісія. Її висновок може стати поштовхом для заморожування фінансування Сербії. Белград "чітко повідомив", що дотримуватиметься рекомендацій Венеціанської комісії, "щойно вони будуть отримані".
 
Іншим моментом є тісні відносини Сербії із росією. Директорка балканської правозахисної неурядової організації Yihr Софія Тодорович розповіла Politico, що свобода ЗМІ та верховенство права в Сербії перебувають на "життєзабезпеченні" через тиск уряду на журналістів, і закликала Комісію втрутитися, "до того, як у Сербії запанує майже повна темрява".
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється