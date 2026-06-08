ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України – єврокомісарка Кос

Євросоюз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України.

За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС "Основи" (Fundamentals). Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.

"Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно", – зазначила Кос.

Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).

Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.