ЄС 15 червня офіційно відкриє переговори про вступ України – єврокомісарка Кос
08 червня 2026, 15:55
Фото: Укрінформ
Міжурядова конференція між Україною та ЄС стане формальним стартом переговорного процесу.
Євросоюз 15 червня офіційно розпочне переговори про вступ України.
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час спілкування з журналістами в Києві, пише Укрінформ.
За її словами, у зазначену дату відбудеться міжурядова конференція між Україною та Європейським Союзом, яка стане формальним стартом переговорного процесу в межах першого кластера законодавства ЄС "Основи" (Fundamentals). Цей кластер охоплює ключові напрями, зокрема правосуддя, функціонування державних інституцій, систему публічних закупівель, фінансовий контроль та статистику.
"Верховенство права – це один із найважливіших кроків. З нього все починається і ним усе закінчується. Підтвердивши його, країна-кандидат отримує сертифікат, що рух до ЄС відбувається серйозно", – зазначила Кос.
Також вона пояснила, що після відкриття переговорного кластера та виконання необхідних реформ Єврокомісія готує проміжний звіт оцінки виконання вимог IBAR (Interim Benchmark Assessment Report).
Після цього держави-члени ЄС ухвалюють рішення щодо завершення відповідного етапу переговорів.