ЄС запропонував Україні проміжний варіант замість членства

У Києві побоюються, що країна може отримати переваги інтеграції без чітких гарантій повноцінного членства в ЄС.

Україна та Європейський Союз опинилися перед новими викликами на шляху до вступу Києва в ЄС.

Про це повідомляє видання Politico.

Попри очікуване відкриття першого переговорного кластера вже наступного тижня, між українською владою, Брюсселем та окремими європейськими столицями зростає напруга через темпи реформ та подальші перспективи розширення Євросоюзу. Київ і Брюссель публічно називають початок офіційних переговорів 15 червня важливим кроком на шляху до членства. Водночас українська сторона побоюється, що процес може сповільнитися через внутрішньополітичні фактори в країнах ЄС, зокрема майбутні президентські вибори у Франції та загальну зміну політичних пріоритетів усередині Союзу.

Додаткове занепокоєння в Києві викликали пропозиції, які обговорюють Париж та Берлін. Йдеться про різні формати "асоційованого членства" та проміжних механізмів інтеграції для країн-кандидатів. Глава представництва України при ЄС Всеволод Ченцов заявив, що на практиці Україні можуть запропонувати майже всі переваги інтеграції, окрім самого членства.