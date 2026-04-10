Танкер під російським прапором пройшов Ормузьку протоку

10 квітня 2026, 12:35
Танкер під російським прапором пройшов Ормузьку протоку
Фото: reuters
Судно Arhimeda – дуже великий танкер для перевезення сирої нафти, збудований у 2000 році.
Танкер під російським прапором пройшов через Ормузьку протоку до Перської затоки.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Видання зазначає, що це – рідкісний випадок для суден цієї країни, оскільки трейдери уважно стежать за кожним проходом через цей морський шлях. Судно Arhimeda – дуже великий танкер для перевезення сирої нафти, збудований у 2000 році. У четвер пізно ввечері воно рухалося на захід через протоку, свідчать дані відстеження суден. Порожній танкер спочатку вказував пунктом призначення іранський острів Харк – головний центр експорту нафти Ісламської Республіки, але згодом змінив статус на "за наказом", що зазвичай означає відсутність чітких інструкцій щодо подальшого маршруту.
 
Судно перейшло під російський прапор у січні, згідно з базою даних Міжнародної морської організації, і стало одним із лише чотирьох танкерів такого класу під прапором рф. Це сталося на тлі дій США проти венесуельських поставок нафти, коли деякі судна "тіньового флоту" почали шукати захист під російським прапором. Власником і оператором судна значиться компанія Egir Shipping із реєстрацією на Сейшелах, пов’язана з іншими підсанкційними структурами. Технічним менеджером є азербайджанська компанія Pro Ocean Management. Контактні дані обох компаній відсутні.
 
Останнім відомим вантажем Arhimeda була венесуельська нафта Merey, перевезена в серпні минулого року ще до того, як США встановили контроль над енергетичними потоками країни. Раніше танкер під старою назвою Vizuri, потрапив під санкції Міністерства фінансів США через підозри у зв’язках з іранською нафтовою торгівлею.
 
Хоча більшість проходів через Ормузьку протоку фактично припинилися, іранські поставки нафти продовжуються. Острів Харк зазнав щонайменше двох ударів США, однак вони були спрямовані на військові об’єкти, а не на ключову інфраструктуру експорту нафти.
танкерОрмузька протока

