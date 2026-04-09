Європейське видання Politico отримало документи, які свідчать, що Угорщина Орбана поглиблює таємне співробітництво з росією попри членство в ЄС та НАТО. Зокрема, сторони підписали 12-пунктний план розширення двосторонніх зв'язків – від енергетики й ядерного палива до освіти та культури. Це відбувається на тлі передвиборчої боротьби, де опозиція називає зближення з Москвою прямою державною зрадою. Але Орбан обіцяє бути "мишкою" для Кремля.

Угода про співпрацю додатково висвітлює зв'язки прем'єр-міністра Віктора Орбана з Кремлем напередодні недільних загальних виборів, пише європейське видання Politico.

Як зазначає видання, дедалі більшає доказів спроб прем'єр-міністра Віктора Орбана повернути країну на схід і економічно та політично інтегрувати Угорщину з росією, і саме це його опонент використовує проти нього напередодні виборів, які відбудуться уже цієї неділі.

Politico стверджує, що угорський уряд підписав з росією угоду про розширення економічних, торговельних, енергетичних і культурних зв'язків між двома країнами. Про це свідчать документи, що підготовлені російським урядом і отримані Politico. Вони наочно показують, наскільки тісними прагнуть зробити свої відносини Будапешт і Москва.

За інформацією видання, документи свідчать: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та міністр охорони здоров'я росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктний план, у якому викладено напрями співпраці після переговорів у російській столиці в грудні минулого року. У тексті, який раніше не оприлюднювали, визначено, наскільки обидва уряди мають намір узгоджувати свої дії в таких різних сферах, як ядерне паливо, освіта та спорт.

Поки Орбан демонструє свої тісні зв'язки з Кремлем, його суперник на виборах Петер Мадяр називає це ахіллесовою п'ятою, звинувачуючи уряд у "прямій державній зраді" через зв'язки з Москвою.

Як зазначає Politico, грудневий саміт у Москві став 16-м засіданням російсько-угорської міжурядової комісії з економічного співробітництва, яку, за даними російських державних ЗМІ, було започатковано у 2005 році. Відтоді комісія збиралася приблизно раз на рік, в росії або в Угорщині, за винятком перерви між 14-м засіданням у листопаді 2021 року та 15-м у вересні 2024 року.

Згідно з одним із документів, на зустрічі в Москві 9 грудня 2025 року росія та Угорщина "розглянули актуальні питання двосторонньої торговельно-економічної співпраці, спільної діяльності в енергетичному секторі, промисловості, охороні здоров'я, сільському господарстві, будівництві та інших сферах взаємного інтересу, а також у культурній та гуманітарній сферахі". Вони також підкреслили важливість "розвитку довгострокових, взаємовигідних зв'язків між двома країнами у сферах взаємного інтересу".

На запитання про зміст документів та їхні наслідки для політичної траєкторії Угорщини Сіярто відповів лише так: "Двостороння співпраця Угорщини визначається національними інтересами, а не будь-яким тиском із вимогою підлаштуватися під вкрай упереджені ліберальні мейнстримні медіа. Продовжуйте свою упереджену роботу!" Міністерство закордонних справ росії не відповіло на запит про коментар.

Politico звернулося до незалежних експертів, обізнаних із методами роботи Москви, але не змогло незалежно підтвердити автентичність документів, які містять, зокрема, вказівки російським урядовим відомствам щодо виконання нових зобов'язань.

Серед погоджених пунктів, згідно з документами, є зобов'язання "зупинити негативну тенденцію у двосторонній торгівлі" після того, як обсяги товарообігу скоротилися внаслідок санкцій ЄС проти росії, запроваджених у відповідь на її війну проти України. Угода також відкриває шлях до того, щоб російські компанії розпочали в Угорщині нові проєкти в галузі електроенергетики та водню, а також до тіснішої співпраці у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Згідно з текстом угоди, Будапешт погодився вивчити можливість посилення викладання російської мови в країні шляхом залучення викладачів із росії, а також зміцнити взаємне визнання кваліфікацій і відкрити програми обміну для аспірантів.

За умовами угоди угорський уряд підтримав чинні програми обміну в різних сферах – від спорту до циркового мистецтва. І це в той час, зазначає Politico, коли Москву систематично звинувачують у використанні культурних заходів для поширення власних наративів про війну в Україні та для надання легітимності московському режиму. Обидві сторони підтримали ідею плану дій на 2026-2027 роки щодо співпраці у сфері спорту.

В одному з документів зазначено, що поглиблення зв'язків із росією не повинно "суперечити зобов'язанням Угорщини, які випливають із її членства в Європейському Союзі".

Politico наголошує, що прем'єр-міністр Угорщини послідовно виступає проти зусиль ЄС із посилення санкцій проти росії та надання матеріальної підтримки Україні. У вівторок Bloomberg повідомив, що під час телефонної розмови з путіним у жовтні 2025 року він нібито сказав, що готовий допомогти "будь-яким способом, яким зможе", і що Угорщина буде "мишкою" для "лева" Москви.

На недільних загальнонаціональних парламентських виборах Орбан пройде крізь найсерйозніше випробування за 16 років свого перебування при владі: його популістська партія "Фідеш", за опитуваннями, відстає від правоцентристської опозиційної партії "Тіша". Він намагався подати свої дружні відносини з Москвою як електорально вигідну тему, звинувачуючи головного суперника Мадяра в намірі втягнути Угорщину у війну в Україні та поставити під загрозу її доступ до російського викопного палива.

Politico зауважує, що угорська виборча кампанія відзначається серією цілеспрямованих витоків інформації, кібершпигунством, звинуваченнями у шпигунстві та взаємними обвинуваченнями з боку дипломатів.

Джерело: Politico