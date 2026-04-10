В рф почали формувати списки "добровольців" із боржників та студентів – розвідка

В росії вигадали новий спосіб заганяти людей на війну.

У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів рф отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

За їхньою інформацією, якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як "винагороду".