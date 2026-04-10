Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В рф почали формувати списки "добровольців" із боржників та студентів – розвідка

10 квітня 2026, 13:35
В рф почали формувати списки
В росії вигадали новий спосіб заганяти людей на війну.
У лютому 2026 року регіональні та муніципальні органи виконавчої влади суб’єктів рф отримали вказівки щодо формування "добровольчих" списків для відправки на війну – до них насамперед включають осіб із заборгованістю за житлово-комунальні послуги. 
 
Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
 
За їхньою інформацією, якщо боржником є жінка, до списків вносять її чоловіка або повнолітніх родичів – синів, братів і навіть батьків. Надалі ці списки планують використовувати як інструмент тиску для примусу до підписання "добровільних" контрактів, пропонуючи списання боргів за комунальні послуги як "винагороду".
 
"У разі оголошення мобілізації саме ці люди визначені пріоритетними для вручення повісток. Водночас міністр вищої освіти країни-агресора Валерій Фальков доручив підготувати щонайменше 2% від загальної кількості студентів до підписання контрактів. Студентам пропонують оформити академічну відпустку та укласти контракт строком щонайменше на один рік. Пріоритет – студенти з академічними заборгованостями", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що під час агітації їм обіцяють можливість повернення до навчання після служби, грошові виплати, пільги та додаткові бонуси. Серед таких бонусів – переведення на бюджетну форму навчання або фінансова підтримка з боку закладу освіти. 
 
"У деяких випадках адміністрації можуть ігнорувати академічні проблеми студентів або пропонувати індивідуальні умови навчання тим, хто погоджується підписати контракт", - розповіли в розвідці.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється