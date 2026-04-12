Вибори в Угорщині: партія Орбана звинуватила опозицію у підкупі ромських виборців

Партія угорського прем'єра Віктора Орбана "Фідес" звинуватила опозиційну партію "Тиса" у нібито запланованому підкупі голосів ромів напередодні виборів.

Про це йдеться в офіційній заяві партії, передає Telex.

За твердженням "Фідес", їм вдалося отримати аудіозапис, на якому нібито чути Штефана Аттілу, "праву руку" керівника апарату "Тиси", який обговорює плани надання фінансової допомоги виборцям-ромам під виглядом пожертв. Партія заявила, що подасть кримінальну скаргу за підозрою у злочині проти виборчого процесу.

"Тиса" своєї позиції щодо звинувачень поки що не виклала.

Скандал розгорівся на тлі надзвичайно високої електоральної активності угорців.

Вже на початку дня, незважаючи на те, що дільниці відкрилися лише о 6 ранку, явка наблизилася до 20%. Експерти зазначають, що активність виборців помітно перевищує показники парламентських виборів 2022 року. Усім партіям вдалося максимально мобілізувати своїх прихильників, що свідчить про надзвичайно високі ставки нинішньої виборчої кампанії.