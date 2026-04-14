Співпраця на фронті: Україна і Німеччина починають обмін даними

14 квітня 2026, 19:09
Буде аналіз застосування озброєння і обмін бойовими данними й напрацюваннями.
Міністри оборони України і ФРН підписали першу для України угоду про обмін оборонними даними з партнерами. 
 
Про це повідомив глава Міноброни Михайло Федоров.
 
За його словами, у межах цієї угоди мають запустити низку спільних проєктів.
 
У переліку:
 
  • аналіз застосування озброєння (це аналіз використання німецьких систем, зокрема PzH 2000, RCH 155, IRIS-T, на основі бойових даних; такий крок дозволить підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику;
  • обмін бойовими даними та напрацюваннями (Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу, пояснив Федоров);
 
"Партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу", – підкреслив український міністр.

 

Останні матеріали

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
