Київ ініціює термінове засідання Радбезу ООН

14 квітня 2026, 21:55
Фото: reuters.com
Причина – ескалація російських атак.
Україна звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням провести засідання через посилення російських обстрілів і зростання жертв серед цивільного населення.
 
Про це повідомив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, пише Укрінформ.
 
Він пояснив у офіційному листі, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Тільки за два останні тижні росія запустила понад 3600 ударних БпЛА, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет. Унаслідок цих атак загинули щонайменше 70 цивільних
 
При цьому кремль намагається видавати себе за миротворця. Зокрема, так зване "великоднє перемир’я, демонстративно оголошене" російським очільником путіним лише на півтора дня, "вже за кілька годин виявилося не більше ніж блефом", оскільки було зафіксовано понад 2000 порушень режиму припинення вогню, зазначив Мельник.
 
Він підкреслив, що під час великодніх свят російські війська продовжували обстріли, вдаючись до нових воєнних злочинів. Зокрема розстріляли чотирьох українських військовополонених на Харківщині та вчинили вбивство евакуаційної групи на Запоріжжі. Україна наголошує, що неодноразово демонструвала готовність до сталого припинення вогню й дипломатичного врегулювання, однак росія не виявляє наміру вести добросовісні переговори щодо справедливого миру.
 
У зв’язку з ескалацією Мельник попросив скликати засідання Ради Безпеки ООН за пунктом порядку денного "Підтримання миру і безпеки України".
