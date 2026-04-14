лукашенко закликав білорусів мобілізуватися

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час", – наголосив лукашенко.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб "пережити цей складний час".

Про це повідомляє "Белта".

"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. До того ж незрозумілий час. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що станеться, що там зроблять сильні світу цього", – сказав лукашенко.

Раніше самопроголошений президент білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на білорусь "ніхто не полізе".