Орбан уперше прокоментував результати виборів і заявив про реформу його партії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уперше виступив після поразки його партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня. У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook він анонсував перебудову партії.

Про це пише HVG.hu.

"У найближчі тижні ми реорганізуємося, відвідаємо всі виборчі округи, скличемо наших волонтерів, активістів, депутатів та кандидатів, а 28 квітня проведемо засідання національного виборчого комітету" – сказав Орбан у короткому відео.

Прем’єр-міністр також зазначив, що в неділю список та кандидатів від його політисили підтримали понад 2,25 мільйона виборців. Він зазначив, що у 2014 році завдяки підтримці такої ж кількості виборців вони здобули величезну перемогу на виборах, проте в неділю цього вистачило лише для гідного виступу та поразки.

Він також сказав, що "виборці національного табору завжди можуть на них розраховувати", оскільки вважає, що "Фідес" є найбільш згуртованою політичною спільнотою в країні.

За даними підрахунку 98,94% голосів партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині, витіснивши Орбана і партію "Фідес". "Тиса" отримує 138 із 199 мандатів у парламенті та матиме конституційну більшість.