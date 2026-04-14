14 квітня 2026, 09:13
Орбан уперше прокоментував результати виборів і заявив про реформу його партії
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уперше виступив після поразки його партії "Фідес" на парламентських виборах 12 квітня. У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook він анонсував перебудову партії.

Про це пише HVG.hu.

"У найближчі тижні ми реорганізуємося, відвідаємо всі виборчі округи, скличемо наших волонтерів, активістів, депутатів та кандидатів, а 28 квітня проведемо засідання національного виборчого комітету" – сказав Орбан у короткому відео.

Прем’єр-міністр також зазначив, що в неділю список та кандидатів від його політисили підтримали понад 2,25 мільйона виборців. Він зазначив, що у 2014 році завдяки підтримці такої ж кількості виборців вони здобули величезну перемогу на виборах, проте в неділю цього вистачило лише для гідного виступу та поразки.

Він також сказав, що "виборці національного табору завжди можуть на них розраховувати", оскільки вважає, що "Фідес" є найбільш згуртованою політичною спільнотою в країні.

За даними підрахунку 98,94% голосів партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром отримала переконливу перемогу на парламентських виборах в Угорщині, витіснивши Орбана і партію "Фідес". "Тиса" отримує 138 із 199 мандатів у парламенті та матиме конституційну більшість.

Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється