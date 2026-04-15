США та Іран можуть продовжити перемир'я ще на два тижні – Bloomberg

Сторони не бажають повернення до бойових дій, каже посадовець.

США та Іран розглядають можливість продовження перемирʼя, яке закінчується у вівторок. Сторони хочуть продовжити його ще на два тижні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Зазначається, що посередники намагаються організувати технічні переговори для вирішення найбільш спірних питань. Серед них – відновлення Ормузької протоки та збагачення урану Іраном. Якщо переговори будуть успішні, можуть організувати раунд перемовин між високопосадовцями.

Як повідомив американський посадовець журналістам, гарантій щодо продовження припинення вогню ще немає. За його словами, США ще не погодились на це. Проте ні Іран, ні Америка не бажають повернення до бойових дій, каже інший посадовець, знайомий з переговорами.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. У результаті загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових посадовців. Іран у відповідь завдав ударів по арабських країнах та Ізраїлю, а блокування Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту і газ. 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє припинення вогню, однак того ж дня зафіксували його порушення з обох боків. Переговори 10–11 квітнятривали майже 21 годину, але до остаточного миру сторони не дійшли. 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди" відкриває Ормузьку протоку, і цьому "дуже радий" Китай.