США та Іран завершили переговори без угоди: сторони не змогли домовитися

Невдача в досягненні угоди, ймовірно, спричинить нові потрясіння на ринках нафти й газу.

США та Іран не змогли досягти угоди під час переговорів у Пакистані, які тривали понад 20 годин. Американська делегація повертається до Вашингтона без результату.

Про це повідомляє Bloomberg.

Про провал переговорів заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, ключовою причиною стало небажання Ірану взяти на себе чіткі зобов’язання щодо відмови від розробки ядерної зброї.

"Ми дуже чітко визначили наші червоні лінії і продемонстрували готовність до компромісів, але іранська сторона вирішила не приймати наших умов", — заявив Венс журналістам в Ісламабаді.

Він назвав переговори "предметними", однак визнав, що сторони не змогли досягти жодного прогресу. За його словами, Іран відмовився гарантувати, що не прагнутиме створення ядерної зброї або не шукатиме можливостей для її швидкого отримання.

Американська делегація підтримувала постійний контакт із президентом США Дональдом Трампом, а також іншими представниками адміністрації. У переговорах також брали участь спецпосланець Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Іранську сторону очолював спікер парламенту Мохаммад-Багер Галібаф, який ще до початку зустрічі заявляв про недовіру до США. За даними іранських ЗМІ, новий раунд переговорів наразі не планується.

Серед спірних питань, окрім ядерної програми, були також заморожені активи Ірану та ситуація навколо Ормузької протоки. Іранська сторона назвала вимоги США "надмірними", зокрема щодо контролю над ядерними матеріалами та морськими шляхами.

Переговори відбулися на тлі крихкого двотижневого перемир’я після понад місяця війни між США та Іраном. Водночас ситуацію ускладнює напруження в регіоні — зокрема бойові дії між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані та проблеми з судноплавством через Ормузьку протоку.

Експерти попереджають, що провал переговорів може спричинити нові коливання на світових ринках нафти та газу, адже конфлікт уже суттєво вплинув на глобальні поставки енергоносіїв.