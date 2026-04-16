Китай закликає Іран забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки напруженість навколо іранського конфлікту загрожує світовим поставкам енергоносіїв.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Ван описав ситуацію як таку, що перебуває на "критичній стадії" між конфліктом і миром, та закликав поважати суверенітет Ірану, зберігаючи при цьому відкритий морський транзит.

Згідно з заявою Китаю, Аракчі привітав роль Китаю та висловив готовність шукати рішення шляхом переговорів.