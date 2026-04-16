Китай закликає Іран забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці

16 квітня 2026, 15:33
Фото: з вільного доступу
Іранська сторона висловила готовність шукати рішення шляхом переговорів.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран забезпечити свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки напруженість навколо іранського конфлікту загрожує світовим поставкам енергоносіїв.
 
Про це повідомляє “Радіо Свобода”. 
 
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що Ван описав ситуацію як таку, що перебуває на "критичній стадії" між конфліктом і миром, та закликав поважати суверенітет Ірану, зберігаючи при цьому відкритий морський транзит.
 
Згідно з заявою Китаю, Аракчі привітав роль Китаю та висловив готовність шукати рішення шляхом переговорів.
 
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп знову заявив, що конфлікт з Іраном “дуже близький до завершення”. Американський президент і лідер Пакистану припускають, що новий раунд прямих мирних переговорів між США та Іраном може відбутися незабаром.
