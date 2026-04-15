Трамп вважає війну проти Ірану "майже завершеною"

15 квітня 2026, 09:53
Журналістка під час інтерв'ю звернула увагу, що Трамп увесь час говорить про війну в минулому часі.

Війна між Сполученими Штатами й Іраном ще не завершилася.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналістці Fox News Марії Бартіромо.

"Я думаю, що конфлікт близький до завершення, так", – відповів він.
 
Трамп зазначив, що США ще не закінчили.
 
"Подивимося, що станеться. Я думаю, вони дуже хочуть укласти угоду", – заявив Трамп.
 
Раніше Бартіромо розповіла в X, що під час інтерв'ю звернула увагу, що Трамп увесь час говорить про війну в минулому часі.
 
"Я запитала його: "Пане президенте, ви весь час говорите про війну: "Була", "була", "була". То вона закінчилася?" Він відповів: "Вона закінчилася", – заявила Бартіромо. 
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
