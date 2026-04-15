Трамп вважає війну проти Ірану "майже завершеною"

Журналістка під час інтерв'ю звернула увагу, що Трамп увесь час говорить про війну в минулому часі.

Війна між Сполученими Штатами й Іраном ще не завершилася.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналістці Fox News Марії Бартіромо.

"Я думаю, що конфлікт близький до завершення, так", – відповів він.

Трамп зазначив, що США ще не закінчили.

"Подивимося, що станеться. Я думаю, вони дуже хочуть укласти угоду", – заявив Трамп.

Раніше Бартіромо розповіла в X, що під час інтерв'ю звернула увагу, що Трамп увесь час говорить про війну в минулому часі.

"Я запитала його: "Пане президенте, ви весь час говорите про війну: "Була", "була", "була". То вона закінчилася?" Він відповів: "Вона закінчилася", – заявила Бартіромо.