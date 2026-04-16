Сенат США заблокував ініціативу щодо припинення війни в Ірані

16 квітня 2026, 13:55
Фото: Укрінформ
Сенат США, очолюваний республіканцями, відхилив останню спробу демократів зупинити війну в Ірані. Законодавці не підтримали резолюцію, яка вимагала б від США вивести війська, доки Конгрес не санкціонує подальші дії.

Про це пише Associated Press.

Це була вже четверта спроба Конгресу обмежити дії Дональда Трампа на Близькому Сході  – і всі вони провалилися. 

Демократи наполягають, що Трамп почав війну без дозволу Конгресу і перевищив свої повноваження. Республіканці ж здебільшого підтримують президента, хоча частина з них вже висловлює занепокоєння через затягування конфлікту. 

За законом, Конгрес повинен оголосити війну або дозволити застосування сили протягом 60 днів з її початку – термін спливає наприкінці цього місяця. Його можуть продовжити ще на 30 днів, але законодавці вже дали зрозуміти: вони хочуть, щоб влада скоро представила план завершення війни.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. У результаті загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових посадовців. Іран у відповідь завдав ударів по арабських країнах та Ізраїлю, а блокування Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту і газ. 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє припинення вогню, однак того ж дня зафіксували його порушення з обох боків. Переговори 10–11 квітнятривали майже 21 годину, але до остаточного миру сторони не дійшли. 15 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди" відкриває Ормузьку протоку, і цьому "дуже радий" Китай.

