Трамп пообіцяв назавжди відкрити Ормузьку протоку

15 квітня 2026, 15:43
За його словами, цьому дуже радий Китай.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди" відкриває Ормузьку протоку, і цьому "дуже радий" Китай.

За його словами, він робить це для Пекіну, а також "для всього світу".

"Така ситуація ніколи більше не повториться. Вони [китайці] погодилися не постачати зброю до Ірану. Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди [до Китаю] за кілька тижнів", — написав Трамп.

Трамп додав, що США та Китай "розумно і дуже добре" працюють разом. Проте попередив: Штати воюють краще за будь-кого іншого.

"АЛЕ ПАМ'ЯТАЙТЕ, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться – набагато краще, ніж будь-хто інший!!!", — пише Трамп.

Нагадаємо, блокада Ормузької протоки Сполученими Штатами була введена в понеділок, 13 квітня, за наказом президента Дональда Трампа після зриву переговорів про мир між Вашингтоном та Тегераном.

Трамп пригрозив, що порушників, які наблизяться до блокади, буде ліквідовано. Американський президент також тоді похизувався, що військово-морські сили Ірану "лежать на дні моря", а 158 кораблів Тегерану повністю знищені.

Як відомо, окрім суден, які прямують в Іран чи з нього, Штати також блокують кораблі, що платять Тегерану за прохід Ормузькою протокою.

При цьому союзники США відмовились допомагати Трампу в блокуванні протоки.

Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
