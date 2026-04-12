Трамп заблокував Ормузьку протоку

12 квітня 2026, 17:17
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Президент США Дональд Трамп оголосив про блокування Ормузької протоки — жодне судно не зможе пройти нею до досягнення угоди між США та Іраном про повну свободу судноплавства. Окрім цього, він доручив американському флоту перехоплювати в міжнародних водах кожне судно, яке сплатило Ірану мито за прохід протокою.

Напередодні, 11 квітня, в Ормузьку протоку вперше від початку війни увійшли американські есмінці Frank E. Peterson та Michael Murphy. Їхнє завдання — розмінування акваторії від іранських мін та формування нового маршруту для суден.

Війна між США, Ізраїлем та Іраном розпочалась 28 лютого. Тоді в результаті атаки загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових і державних посадовців. У відповідь Іран почав обстрілювати Ізраїль та арабські країни, а рух танкерів Ормузькою протокою — через яку раніше проходила майже п'ята частина світового нафтового експорту — фактично зупинився, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.

8 квітня Трамп оголосив про двотижневе перемир'я, однак вже того ж дня надійшли повідомлення про його порушення з обох боків. Іран вдарив по саудівському нафтопроводу "Схід — Захід", США атакували НПЗ на острові Лаван. Ізраїль тим часом завдав найбільшого удару по позиціях "Хезболли" в Лівані від початку нової війни — загинули понад 350 людей.

Переговори зайшли в глухий кут

Переговори між США та Іраном у Ісламабаді тривали майже 21 годину — 11 та 12 квітня — але завершились без результату. Трамп зазначив, що сторони погодили чимало пунктів, однак головною перешкодою залишається небажання Ірану відмовитись від ядерних амбіцій.

