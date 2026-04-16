ЄС готується до дефіциту авіапалива через війну в Ірані

16 квітня 2026, 13:35
ЄС готується до дефіциту авіапалива через війну в Ірані
Авіакомпанії готуються до скорочення польотів, а чиновники до збільшення потужностей НПЗ.

Європейський Союз розробляє екстрені плани для подолання можливої кризи поставок реактивного авіаційного палива, спричиненої війною в Ірані та блокуванням Ормузької протоки.

Згідно з проектом пропозиції, з яким ознайомилося Reuters, вже з наступного місяця Єврокомісія запровадить картографування потужностей із переробки нафтопродуктів на рівні ЄС та вживе заходів для повного використання існуючих переробних потужностей. Офіційна публікація планів очікується 22 квітня.

Проблема гостра, адже Європа надзвичайно залежна від імпорту авіапалива, близько 75% якого надходить із Близького Сходу. Після блокування Ормузької протоки ціни різко зросли, а європейські авіакомпанії вже попереджають про підвищення тарифів, скасування рейсів і можливе приземлення літаків. Деякі аеропорти заявили про ризик дефіциту палива вже за три тижні, якщо протока залишиться закритою.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує дефіцит авіапалива до червня, якщо регіон зможе замінити лише половину звичних поставок із Близького Сходу. Збільшення імпорту з Африки та США навряд чи повністю компенсує нестачу, а багато європейських нафтопереробних заводів вже працюють на максимальній потужності.

"Наші постачальники авіаційного палива змінюють свої прогнозні періоди і більше не хочуть давати прогноз на часовий проміжок, що перевищує один місяць", – сказала технічний директор Lufthansa Грація Віттадіні.

Ситуація нерівномірна по всій Європі. Іспанія має вісім нафтопереробних заводів і є чистим експортером авіапалива, тоді як Британія покриває імпортом понад 60% свого попиту. Лондонський Хітроу поки не відчув наслідків кризи, але уважно стежить за розвитком подій.

ЄС зобов'язує своїх членів підтримувати 90-денний резерв нафти для екстрених ситуацій, однак конкретної вимоги щодо авіапалива не існує.

Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що війна з Іраном може незабаром закінчитися. Втім, європейські авіакомпанії вирішили не чекати і вже готуються до найгіршого сценарію.

