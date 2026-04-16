Глава Пентагону зробив заяву про передачу китайської зброї Ірану

Глава Пентагону заявив, що цього не відбудеться, оскільки президент США має хороші відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Міністр війни США Піт Гегсет прокоментував інформацію про те, що Китай планує поставити зброю Ірану.

Про це повідомляє CNN.

"Президент Трамп має дуже міцні та прямі стосунки з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і вони обговорили це питання. Китай запевнив нас, що цього не відбудеться", – каже він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Китай має намір поставити Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом найближчих кількох тижнів. Пізніше Трамп розповів, що обмінявся листами з президентом Китаю.

"Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він написав мені листа, в якому, по суті, запевнив, що не робить цього", – казав глава Білого дому.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Пекін планує найближчими тижнями передати Ірану нові системи протиповітряної оборони. Джерела CNN повідомляють, що Пекін намагається приховати походження зброї, розробляючи маршрути через треті країни. Йдеться насамперед про переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК). Саме така зброя становила найбільшу загрозу для літаків США під час п'ятитижневих бойових дій.