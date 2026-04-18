Китай запропонував забрати іранський уран

Пекін готовий забрати або розбавити іранський високозбагачений уран.

Китай сигналізує про готовність взяти під своє володіння високозбагачений уран, який Іран зберігає на своїй території, або знизити рівень його збагачення.

Про це повідомляє Associated Press.

Йдеться приблизно про 440 кг високозбагаченого урану, який, за наявними даними, зберігається під пошкодженими ядерними об'єктами, що зазнали бомбардувань з боку США ще в червні 2025 року. Саме цей матеріал президент США Дональд Трамп назвав ключовою умовою будь-якої угоди з Іраном, наполягаючи на його вилученні з країни.

Спочатку Вашингтон розглядав варіант самостійного вивезення урану, однак тепер Пекін дав зрозуміти, що готовий долучитися, якщо обидві сторони звернуться до нього з таким проханням.

Китай пропонує або вивезти високозбагачений уран на свою територію, або розбавити його безпосередньо в Ірані до рівня, придатного для цивільного використання. Обидва варіанти можуть стати компромісом, який розблокує переговори між США та Тегераном.

У 2015 році, в рамках Спільного всеосяжного плану дій, Іран уже вивозив ядерні матеріали, тоді близько 11 000 кг низькозбагаченого урану було відправлено до росії. Тепер подібну роль може взяти на себе Китай.

