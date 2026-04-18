18 квітня 2026, 15:40
У США різко розкритикували Канаду напередодні торговельних переговорів
Очікуються переговори щодо угоди про вільну торгівлю між Штатами, Канадою та Мексикою.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік різко розкритикував Канаду напередодні напружених торговельних переговорів, назвавши угоду про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою "поганою".

Про це повідомляє FT.

За словами Лутніка, президент США Дональд Трамп вважає, що торговельну угоду між трьома країнами "потрібно переглянути та правильно переосмислити", коли в липні розпочнуться нові переговори.

Виступаючи у Вашингтоні на медіа-заході Semafor, Лутнік сказав, що повідомлення про те, що Канада уповільнює торговельні переговори з США, "це найгірша стратегія", про яку він коли-небудь чув, "вони відстійні". Трамп підписав цю торговельну угоду в 2020 році під час свого першого терміну в Білому домі, щоб замінити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, яка діяла між трьома країнами.

"[Прем'єр-міністр Канади Марк] Карні має з нами проблеми", – заявив Лутнік.

Речник Міністерства торгівлі США згодом зазначив, що слова Лутніка були неправильно витлумачені.

"Міністр Лутнік, описуючи наш несправедливий торговельний дисбаланс з Канадою, пояснив, як Канада спустошує нашу економіку вартістю 30 трлн доларів", – сказав представник відомства.

Карні запровадив кампанію під гаслом "Купуй канадське", спрямовану на зменшення залежності країни від американських постачальників, зокрема в оборонній сфері.

Президент Канадської ради з питань Америки Кеннет Франкель зазначив, що представники уряду США висловили занепокоєння стосовно таких "бойкотів", але мало що можуть з цим вдіяти.

"Канадські споживачі роблять свій вибір і відчувають себе сильними завдяки цьому", – сказав Франкель, додавши, що "це може дратувати уряд США, але чиновники канадських провінцій реагують на настрої населення".

