Нідерланди виділяють €248 млн на дрони для ЗСУ

15 квітня 2026, 20:23
Нідерланди виділяють €248 млн на дрони для ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Безпілотники вироблятимуться як у Нідерландах, так і в Україні.

Нідерланди нададуть 248 мільйонів євро на безпілотники для Збройних сил України.

Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG) повідомила міністр Ділан Єшильгоз-Зегеріус.

Як зазначається на сайті Міністерства оборони Нідерландів, безпілотники вироблятимуться як у Нідерландах, так і в Україні.

Міністерка наголосила, що дрони відіграють ключову роль на сучасному полі бою, а українські військові демонструють високу ефективність у їх використанні для відбиття російських атак.

"Дрони відіграють вирішальну роль на сучасному полі бою. Українці використовують їх з неймовірною майстерністю, щоб відбити безперервні російські атаки. Вони дуже успішно роблять це. Завдяки добрій співпраці з Україною ми безпосередньо вчимося з цього. Це також відкриває можливості для нашої бізнес-спільноти. Тісна співпраця з Україною таким чином створює безпосередню взаємовигідну ситуацію для обох країн", — заявила Єшильгоз-Зегеріус.

Нідерланди також долучилися до ініціативи "Лінія дронів", у межах якої сотні тисяч безпілотників уже передано українським військовим на передовій.

За словами міністерки, попри підвищену увагу до ситуації на Близькому Сході, не можна забувати про війну в Україні, яка має значний вплив на безпеку Європи.

"Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну", — наголосила вона.

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Нідерландам за інвестиції, зазначивши, що спільне виробництво дронів посилює партнерство та промислові можливості обох країн.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.

