Низка країн оголосила про нові внески до програми PURL – Федоров

Програма PURL залишається важливим проєктом для України і її фінансування триває, зазначив міністр оборони.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.

Про це сказав міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати", – сказав він на пресконференції.

Федоров уточнив, що про нові внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва і Естонія.

Також він повідомив, що 35 засідання у форматі Рамштайн заплановано на червень.

"Ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі Рамштайн, яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити", – додав міністр

Нагадаємо, у Берліні у середу, 15 квітня, розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вона проходить на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО.