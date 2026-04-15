У Берліні розпочалося засідання Рамштайну: Україна очікує на посилення допомоги

15 квітня 2026, 17:23
У Берліні розпочалося засідання Рамштайну: Україна очікує на посилення допомоги
Журналісти кажуть, що зустріч проходить у гібридному форматі.

У Берліні у середу, 15 квітня, розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вона проходить на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

Фізично у Берліні присутні очільники оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн.

Як повідомив Федоров, перед засіданням Рамштайну він провів чотиристоронню зустріч з Рютте, Гілі та Пісторіусом.

Міністр каже, що очікує на важливі анонси допомоги для України та розвитку спільних проєктів з партнерами.

Під час же засідання Федоров заявив, що Київ прагне миру й його дипломатичні зусилля тривають щодня. Однак він зазначив, що дипломатія працює тоді, коли Україна сильна на полі бою і коли здатність росії продовжувати війну суттєво зменшується.

Федоров розповів, що підхід Києва до війни базується на трьох доменах — повітрі, землі та економіці, і він уже дає результат.

"Цієї зими ворог випустив по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тисяч дронів типу Shahed. Мета — зруйнувати енергосистему та залишити людей без світла. Україна вистояла. Ми посилили протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%", — сказав міністр оборони.

Він зазначив, що Україна на полі бою не лише утримує позиції, а й нарощує тиск. За словами Федорова, втрати рф досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації.

"Сьогодні росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428. Паралельно посилюємо тиск на економіку росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати та зменшуємо ресурси для фінансування війни", — заявив глава Міноборони.

Міністр каже, що пріоритети України незмінні: ППО, масштабування вітчизняних дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими

Також Федоров повідомив, що сьогодні представить нові ініціативи для зміцнення співпраці. За його словами, це "справжні win-win партнерства".

