Італія зацікавлена у спільному з Україною виробництві дронів – Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила про зацікавленість Рима у розвитку спільного виробництва бойових безпілотників з Україною.

Про це вона повідомила після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Палаццо Кіджі в Римі, передає Bloomberg.

За словами Мелоні, сторони обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема у сфері безпілотних технологій.

"Ми обговорили сьогодні, як посилити нашу оборонну співпрацю. Італія, зокрема, дуже зацікавлена в розвитку спільного виробництва дронів – сектору, в якому Україна стала лідером за ці роки", – заявила вона.

Зі свого боку Володимир Зеленський просуває нову модель безпекових домовленостей, у межах якої Україна ділиться досвідом протидії дронам, а партнери надають фінансову, енергетичну та технічну підтримку.

Президент наголосив, що характер війни змінився, і безпілотники стали ключовим елементом сучасної безпеки.

"Війна змінилася. Сьогодні жодна держава не може почувати себе в безпеці без надійного захисту від усіх типів дронів", – підкреслив Зеленський.

Перед візитом до Італії український президент здійснив тур країнами Перської затоки, де запропонував співпрацю у сфері протидії дроновим загрозам в обмін на фінансову, енергетичну та технологічну підтримку. Також Україна направила до регіону фахівців у галузі безпілотників.

Джорджа Мелоні залишається одним із ключових союзників України в Європі. Вона неодноразово наголошувала на важливості продовження підтримки Києва та збереження тиску на росію.

Прем’єрка також підкреслила, що єдність Заходу має вирішальне значення для протидії агресії.

"Роздроблений Захід, зламана Європа – це найкращий подарунок для росії", – заявила вона.